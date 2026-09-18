Как живет вернувшаяся с того света исполнительница хита "Мальчик мой" Светлана Владимирская

Звезда 90-х Светлана Владимирская пропала с экранов ТВ, ее песни теперь можно услышать только на ретро-радиостанциях, о концертах тоже давно не идет речи. Пять лет назад врачи чудом спасли исполнительницу хита "Мальчик мой" от смети. Что же произошло с красавицей-певицей?

Светлана появилась в студии Леры Кудрявцевой и сама раскрыла все секреты. Оказывается, звезда добровольно покинула шоубизнес. Она уже много лет живет в деревне в Красноярском крае в собственном доме и занимается хозяйством.

В 2021 году страшные новости потрясли поклонников Владимирской. Певица в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Артистка сильно запустила свое здоровье, у нее развился панкреатит, потребовалась операция. Но в ближайшем городе Минусинске не оказалось необходимой для спасения Светланы аппаратуры. Было принято решение везти тяжелобольную певицу в Красноярск, который находился в 500 километрах от Минусинска.

В итоге Владимирская перенесла шесть операций, да еще и подхватила коронавирус в больнице. Медики буквально вернули звезду с того света. Сегодня исполнительница хита "Мальчик мой" чувствует себя прекрасно и о том тяжелом времени старается не вспоминать.

Владимирская рассказала, что не жалеет о том, что бросила сцену ради жизни в деревне. В личной жизни певицы все прекрасно, она в третий раз вышла замуж, родила четверых детей.

В Красноярском крае у нее большой двухэтажный дом, с видом на лес и речку. Иногда Светлана дает концерты, но, конечно уже не для многотысячной публики.

"Я также периодически даю концерты, у нас с супругом есть магазин и кафе в нашей деревне. Со мной живет дочь с внучкой и сын", — рассказала она.

Еще две дочери Владимирской перебрались в Москву. Анастасия работает фотомоделью, Дарья — контент-мейкером. Девочки выросли красавицами, как их мама.