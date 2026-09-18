Российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции. Подразделения "Южной" группировки войск ВС России освободили населенный пункт Веролюбовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" освободили Золотой Колодезь в ДНР. Всего же за неделю российские войска освободили пять населенных пунктов, еще над пятью установлен контроль.

За период с 12 по 18 сентября средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 44 управляемые авиационные бомбы. Ликвидировано 5706 беспилотников ВСУ.