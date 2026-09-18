Глава ЦИК: Россия обеспечивает максимальную безопасность на выборах

В ЦИК в режиме реального времени следят за ситуацией на избирательных участках и ходом голосования. Там отметили, что наша страна обеспечивает максимальную безопасность на выборах, в том числе и для иностранных наблюдателей.

"Благодаря совместным усилиям всех наших служб уверена, что максимальную безопасность мы обеспечиваем и для нас, и для наблюдателей международных", - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Как отмечается, явка на выборах в Госдуму на 11 часов по Москве составила около 5,3%, передает РИА Новости. Голосование проходит в штатном режиме.

Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице, все спорные ситуации, которые образуются во время выборов, будут тщательно проверяться. За каждым участком ведется видеонаблюдение.