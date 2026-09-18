Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович готовится к родам

Известная актриса Мирослава Карпович перестала прятать беременность. 40-летняя артистка скоро впервые станет мамой.

Несмотря на то, что сама звезда комедийного сериала "Папины дочки" предпочитает о своей личной жизни не распространяться, но на сей раз она сделала исключение.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мирослава Карпович опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала большой живот. Актриса поблагодарила общественность за теплые слова и поздравления.

"От всей нашей семьи примите наши самые нежные благодарности за Ваши поздравления, пожелания, трепетные комментарии, эмоции, ваше время, а главное - человеческое тепло. Благодарим Всех-Всех-Всех-Вас! И, конечно, мы желаем Вам нести в Ваших сердцах только самое чистое и прекрасное, это всегда рождает свет и добро", - пожелала актриса.

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В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. Особо наблюдательные фанаты высказали уверенность, что звезда комедийного сериала "Папины дочки" готовится к родам, совсем скоро малыш появится на свет.

Напомним, в начале лета Мирослава Карпович объявила, что вышла замуж. Ее избранником стал 29-летний предприниматель Евгений Рагулин. После свадьбы он увез новобрачную в Париж.

По некоторым данным, возлюбленный Карпович родился в Молдове, затем жил в России, в Тюмени. У Рагулина есть свой бизнес, он занимается оптовой торговлей лакокрасочными изделиями.

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