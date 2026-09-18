Мать и двое детей погибли из-за отравления в Саратовской области

В Калининске Саратовской области умерли 50-летняя женщина и двое детей, восьми и десяти лет

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после смерти трех человек от отравления.

Трагедия произошла на Коммунистической улице в Калининске. Медики госпитализировали 50-летнюю женщину и троих ее детей в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, мать и двое детей восьми и десяти лет скончались. За жизнь третьего ребенка продолжается борьба.

"По предварительным данным, причиной смерти могло стать пищевое отравление", - рассказали в региональном главке СКР.

Точная причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинских исследований. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

Telegram-канал 112 сообщает, что семья отравилась колбасой.