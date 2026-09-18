МИД раскрыл планы Евросоюза на Арктику

Страны Евросоюза готовятся пойти по пути эскалации в Арктике. Они не намерены отказываться от политизации вопросов сотрудничества в арктическом регионе, заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Дипломат напомнил, что основные направления обновленной арктической политики Евросоюза были озвучены во время Европейского арктического саммита. Он прошел в Финляндии 13-14 сентября.

Как отметил Масленников на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня", страны НАТО взяли курс на активную милитаризацию Заполярья. Они усиленно укрепляют свой наступательный потенциал у северных рубежей России. При этом вовлекают в свои планы даже страны, географически далекие от северных широт.