Москвичам пообещали второе бабье лето: когда оно придет и насколько тепло будет

Осень порадует москвичей теплой и сухой погодой. Еще один период бабьего лета ожидается в октябре.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, вероятность реинкарнации бабьего лета очень велика. По его словам, в октябре будет до +15 градусов.

"У меня есть основания полагать, что будет реинкарнация бабьего лета и в октябре месяце в виде старого бабьего лета, с приличным количеством солнечных дней. Потому что по количеству осадков в октябре будет недобор, а значит, это указывает на высокую вероятность повторов бабьего лета, но уже в октябрьском исполнении", — рассказал РИА Новости Тишковец.

В дневные часы воздух может прогреваться от +10 до +15 градусов, что выше климатической нормы. Ночами будет заметно прохладнее, но без заморозков, температура составит +2...+7 градусов.

В настоящее время в столичном регионе наблюдается начальный этап потепления, который синоптики характеризуют как бабье лето "на минималках". В выходные ожидается солнечная и теплая погода, до +21 градуса.