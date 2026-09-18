Жених-матерщинник увез дочку Любови Успенской после скандала

Не успели поклонники порадоваться за Татьяну Плаксину, которая собралась замуж за выпускника МГУ Артема Москвина, как грянул скандал. Оказалось, избранник дочери певицы Любови Успенской не так прост.

Поводом стало поведение жениха Татьяны с поклонниками во время одного из прямых эфиров, которые она проводила. Так, Артем настолько бурно отреагировал на высказывания фанатов, что стал материться и скандалить. Москвин назвал тех, кто хочет отговорить Плаксину от свадьбы, дешевками. А еще ему не понравились высказывания, что он недостоин своей невесты.

Теперь Москвин пытается реабилитироваться. Жених увез Татьяну Плаксину. Влюбленные посетили Пушкинский музей. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Артем опубликовал совместное с Татьяной фото.

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"Прошли путь от Древнего Египта до Возрождения. Понял только одно: Таня, ты главное произведение искусства в моей жизни. Знаю, какая ты талантливая, целеустремленная, добрая. Люблю слушать твое дыхание утром, пока ты еще спишь, смотреть на твою улыбку, чувствовать твое тепло - это несравнимо ни с одним музейным шедевром. Танечка, ты для меня не артист, не звезда, а единственный смысл, моя Любовь, Моя девочка", - обратился к избраннице Москвин.

Отметим, что О=об избраннике дочери Любови Успенской известно немного. Москвин — выпускник МГУ по специальности "искусствоведение", он продолжает учебу в аспирантуре и помогает Плаксиной с организацией выставок ее картин. А с недавнего времени он стал ее директором.

Говорят, поначалу Любовь Успенская с недоверием отнеслась к возлюбленному дочери, но постепенно ее мнение изменилось. Артистка в восторге от будущего зятя. Именно о таком муже для дочери она и мечтала. По словам Любови Успенской, Артем "галантный, воспитанный и внимательный". Певица отметила, что видит в глазах молодого человека настоящую любовь к Татьяне.

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