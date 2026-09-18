Жители Севастополя идут поклониться мощам святого Димитрия Донского

Мощи святого благоверного великого князя Димитрия Донского встретили божественной литургией. С 8 утра севастопольцы идут поклониться святыне. Семьи с детьми, молодежь, военнослужащие - люди совершенно разного возраста. Для многих имя Дмитрия Донского связано с личной историей.

Московский князь Дмитрий Донской объединил русские земли вокруг Москвы, построил Белокаменный Кремль и освободил Русь от татаро-монгольского ига, одержав победу на Куликовском поле. Его ратный подвиг, который благословил преподобный Сергий Радонежский, стал примером соединения духовной жизни и самоотверженного служения своему народу.

Ковчег с мощами святого в Севастополе символично расположили в Свято-Владимирском соборе Херсонеса рядом с мощами князя Владимира Крестителя. Два великих правителя, собиратели русских земель, заступники веры и русского народа – верующие обращаются к ним с просьбой защитить отечество и наше воинство.

Мощи святого - вновь обретенные. При реставрации Архангельского собора Московского Кремля был обнаружен повреждённый саркофаг с княжескими останками.

"Это удивительное и знаменательнейшее явление, которые нам показывают промысел Божий, его заботу о нас и что сейчас в такое непростое для страны время Господь дает нам заступника", - отметил Антоний Камальдинов, и.о. руководителя пресс службы Крымской митрополии.

Святыня уже побывала на передовой. Богослужения прошли в полевых храмах и госпиталях. Где прикоснуться к святыне могли наши военнослужащие. Далее Ковчег с мощами проведут через приграничные регионы.

Сегодня до вечернего богослужения каждый час перед мощами будут совершаться молебны с чтением акафиста князю Димитрию Донскому. Верующие в Севастополе смогут поклониться святыне еще и завтра. После чего состоятся торжественные проводы ковчега.