Сергей Собянин и Анна Цивилева посетили Госпиталь ветеранов войн №3

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем министра обороны России Анной Цивилевой посетили Госпиталь ветеранов войн №3 на северо-востоке столицы. Здесь после ранений восстанавливаются бойцы СВО.

Занятия по расписанию. Дисциплина - военная. Каждый из пациентов, проходящих реабилитацию понимает, врачи от себя сделают все возможное, но и крайне важно каждый день преодолевать самого себя. Здесь учат заново ходить, разрабатывать раненые руки и ноги, помогают психологически. А еще проводят операции, лечат, протезируют - оказывают весь комплекс медицинской помощи.

"По поручению президента, совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения развернули целую сеть больниц для оказания помощи ребятам, участвующим в СВО. Сегодня в Москве открыто 5 многопрофильных клиник, которые полностью посвящены этой задаче. Независимо откуда бойцы прибыли, где они прописаны, в каком регионе они проживают. Вместе с Министерством обороны мы оказываем полную помощь и будем делать всё, чтобы они как можно раньше возвращались в нормальную жизнь", - сообщил Собянин.

Евгений попал в центр при госпитале полтора месяца назад. Сюда его доставили с отравлением ядами. Говорит, первые дни было крайне тяжело - сильно тряслись руки. После пары тренировок на виртуальном тренажёре пошел на поправку.

Михаилу 23 года. Выполняя боевую задачу, подорвался на мине, чудом выжил. В центре оказался с многочисленными ранениями, недавно перенес операцию. Сейчас говорит: цель только одна:

"Реабилитация руки, кисти. Чтобы функционировала как у нормального человека и в дальнейшем встать на ноги".

Медики используют самые современные методы взаимодействия с пациентами. В центре работают отделение восстановительного лечения для проведения физиотерапии, кабинеты массажа, залы ЛФК, зона водолечения с ваннами и бассейном. И, конечно, везде самое современное оборудование.

"Буквально год назад открывали только абулаторию, амбулаторную помощь. Сегодня уже стационарные койки, 4,5 тысячи стационарных коек работает и заняты только для наших ветеранов специальной операции, наших героев. Ну и, конечно же, развитие высокотехнологичной медицины", - отметила Анна Цивилева.

Центр амбулаторной медицинской помощи для участников СВО открылся 3 года назад. Записаться на приём можно самостоятельно или через Единый центр поддержки, а также попасть сюда по направлению из городских поликлиник.