Важное событие для всей страны. В России началось трёхдневное голосование. Граждане определяют состав Государственной думы 9-го созыва, а также представителей заксобраний и глав ряда субъектов. Впервые парламентариев федерального уровня выбирают в Донбассе и Новороссии. Жители по всей стране активно приходят на участки. Кроме того, многие смогут выразить свою гражданскую позицию онлайн.

Явка на выборы в первый день голосования уже больше 10%, сообщили в Центральной избирательной комиссии. И это только начало. К этому дню и кандидаты, и Центризбирком готовились несколько месяцев. В ЦИКе - экраны, на которых в режиме реального времени можно следить за голосованием по всем регионам.

В течение трех дней страна выбирает депутатов Государственной думы, представителей законодательных собраний, глав некоторых субъектов и представителей местного муниципального самоуправления. В общей сложности, более 21-й тысячи кандидатов. В ЦИКе рассказали - подготовка была непростой: множество вбросов, фейков и даже угроз. В первую очередь из недружественных стран.

Много внимания - на новые территории. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области впервые принимают участие в выборах в Государственную думу. При этом в крайне сложной обстановке. Накануне погибла одна из председателей участковых избирательных комиссий Запорожской области Елена Астанина. Она участвовала в подготовке референдума по вхождению новых регионов в состав России. И погибла в результате удара беспилотника ВСУ. А сегодня, как сообщила Элла Памфилова, с утра в Луганской народной республике 14 участков пришлось перевести на резервное энергоснабжение. Но многие в этих 4-х регионах смогли проголосовать досрочно.

На табло ЦИКа виден размах нашей страны. Одиннадцать часовых поясов, 111 миллионов избирателей. На Дальнем Востоке голосование на сегодняшний день уже завершилось. Свой выбор сегодня сделал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. И глава МИДа Сергей Лавров.

В Москве избиратели могут проголосовать как традиционным способом с помощью бюллетеней, так и более современно. С помощью электронных терминалов на участках, а также используя систему дистанционного электронного голосования, которое доступно еще в 33 регионах. Всего на такой формат зарегистрировались более 4 миллионов человек. К полудню этой возможностью воспользовались более половины избирателей. То есть чуть более 2 миллионов человек. Это данные еще без учета Москвы.

За ходом голосования следят почти 400 тысяч наблюдателей от кандидатов, партий и общественных палат. Работает ситуационный центр в Общественной палате России.

Волонтеры в течение трех дней голосования будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах.

"Самое ярчайшее впечатление - это оснащенность центра. Техническое, я имею в виду. Молодые лица, которые всем этим, не побоюсь этого слова, рулят", - отметил Владимир Стеклов, народный артист России.

Огромный интерес к выборам проявили и другие страны. В Россию приехало 1 126 зарубежных наблюдателей из 133 государств и 13 международных организаций.