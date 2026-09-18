Сегодня утром в результате массовой аварии на Кутузовском проспекте погиб человек. По некоторым данным, скончался именно виновник ДТП. Водитель такси, вылетевшего на встречную полосу.

Также сообщается как минимум о трех пострадавших. Всего столкнулись 8 автомобилей. У нескольких машин сильно повреждены боковая панель и бампер. В районе аварии, на протяжении двух часов, было затруднено движение. Сейчас оно восстановлено.

Тем временем выясняются обстоятельства еще одного смертельного ДТП. Которое произошло вчера вечером на улице Большие Каменщики. Автомобиль "Бэнтли" поворачивал и не пропустил мотоциклиста. В результате удара байкер скончался на месте. А находившаяся за рулём "Бэнтли" девушка покинула машину и попыталась скрыться.