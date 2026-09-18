Совбез: Пашинян начал рейдерский захват "Электросетей Армении"

Действия армянских властей в отношении компании "Армянские электрические сети" - неприкрытый рейдерский захват. Так оценил шаги команды Никола Пашиняна заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

Шевцов напомнил, что команда Пашиняна последовательно ведет дело к национализации "Электросетей Армении" с середины 2025 года. Компания принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, который является главным политическим оппонентом нынешних армянских властей.

Власти не останавливают ни решения международных судов, ни предупреждения из Москвы. Пашинян не только зачищает главного политического оппонента, но и забирает его ключевые активы. Решение Стокгольмского арбитража, запретившего Еревану экспроприировать компанию, правительство Пашиняна проигнорировало, пишут "Ведомости".

Пашинян устроил гонения на Карапетяна после того, как миллиардер вступился за Армянскую апостольскую церковь и возглавил оппозиционный блок "Сильная Армения". Бизнесмена арестовали по обвинению в попытке переворота, премьер назвал предпринимателя "олигархом из Калуги" и шпионом. В компанию ввели госуправляющего.