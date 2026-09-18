Когда собирать и как сохранить на зиму калину

Очень часто калину высаживают на участке просто для красоты, но у этой ягоды множество полезных свойств. Правда, есть ее просто так, как малину или клубнику, не выйдет: у ягод слишком выраженная горчинка. Чтобы снизить ее, рекомендуют собирать калину после первых заморозков. Не бойтесь опоздать и обнаружить голые ветки: ягоды не опадают до самой зимы, а многие грозди переживут и холодные месяцы. Важно срезать целые соцветия, так калина сохранится значительно дольше. Рассказываем, что делать с собранными ягодами, чтобы они пролежали как можно дольше.

Засушить

Это один из самых простых способов. А еще очень удобных: во-первых, так вкус точно сохранится на всю зиму, а во-вторых, сушеные ягоды очень удобно использовать.

Чтобы засушить калину, хорошо промойте ягоды, затем переложите на силиконовый коврик или бумагу и дайте просохнуть. После этого калину можно пересыпать на противень и отправить в духовку на 10-12 часов при температуре около 50 градусов.

Если же у вас есть дегидратор, то сушка станет еще проще. Высохшие ягоды можно хранить в банках с плотной крышкой или тканевых мешочках. Такую калину добавляют в чай, компоты и морсы, она сделает привычные напитки более пряными, яркими, изысканными.

Заморозить

Самый простой способ — отравить ягоды в морозилку целиком, предварительно промыв и разложив по порционным пакетам. Минус этого варианта: займет довольно много места. Чтобы сэкономить пространство в морозилке, калину моют, протирают через сито или пропускают на мясорубке, а затем раскладывают в пакеты и прокатывают их скалкой. Просто достаньте один пакет и сварите морс или добавьте ягоды в чай. Калину некоторые замораживают сразу с сахаром, а потом просто заливают кипятком.

Законсервировать

Варенье из калины получается слишком пряным, поэтому чаще ягоду добавляют к яблочным джемам или малиновому варенью. Но, если вы планируете добавлять плоды в напитки, прокрученную и немного прокипяченную ягоду можно смешать с сахаром или медом, закрыть плотной крышкой и оставить в холодильнике.