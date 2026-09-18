Электронное голосование на избирательных участках Москвы продолжается штатно

Более миллиона избирателей уже воспользовались электронным голосованием в Москве. Причем, как онлайн, так и через терминалы на участках. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Проголосовать можно как онлайн, так и на любом избирательном участке города через терминал электронного голосования. Всего лишь нужно взять с собой паспорт. Участки открыты в том числе в торговых центрах и центрах госуслуг.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев в пятницу рассказал, что если на участке были непродолжительные задержки с работой терминала, граждане могли получить бумажный бюллетень.