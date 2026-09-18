"Карпатская восьмерка" объединит Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. О создании союза "С8" объявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил Зеленский в Telegram, это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить страны. Украинский лидер уверен, что на уровне ЕС появится еще один сильный элемент взаимодействия.

Глава киевского режима утверждает, что саммит объединяет все карпатские государства, регионы и общины. А в будущем, по замыслу Зеленского, он объединит Евросоюз в целом.