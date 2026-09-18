Виктория Макарская назвала причину, почему выбрала Антона: "Чем больше он выпивал, тем добрее становился"

Антон и Виктория Макарские счастливы в браке уже более 25 лет. Пара воспитывает двоих детей — сына и дочь. Макарские считаются одной из самых крепких семей в российском шоу-бизнесе. Однако сами артисты признаются, что на пути к семейному благополучию им пришлось пройти через множество испытаний.

Самым трудным был период, когда Виктория мечтала о детях, но не могла забеременеть. Супруги даже отправились к старцу в монастырь, чтобы молиться вместе с ним о наследниках. И чудо случилось, в 2012 году у пары появилась дочь Мария, а спустя три года родился сын Иван.

Виктория никогда не жаловалась на мужа, но в Сети Антона Макарского уже несколько лет обвиняют в неуважительном отношении к жене. Якобы актер не дает Виктории и слова сказать во время интервью, а дома ведет себя как настоящий тиран. Чего стоят, возмущаются некоторые комментаторы, фрагменты старого интервью пары, где актер без тени смущения лично стирает помаду с губ жены.

Однако Макарская счастлива и ничего менять не намерена. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она сообщила, что при выборе супруга руководствовалась советом своей прабабушки.

"Моя прабабушка часто рассказывала, как правильно выбирать мужа, и учила меня так: - Посмотри какой он, когда выпьет. Если становится злой и агрессивный - за такого ни за что замуж нельзя выходить. Если добрый - можно!" - передала мудрость старой женщины Виктория.

Затем она рассказала, что когда еще не встречалась с Антоном Макарским, обратила на него внимание, видя, как он выпивает в компании. "Помню, как я наблюдала на вечеринке в честь подписания контрактов в мюзикл "МЕТRO" за красивым парнем с необычной фамилией на бейджике "Макарский". Чем больше он выпивал, тем добрее он становился. Именно тогда я поняла, что по этому пунктику правильного выбора спутника жизни Антон мне в мужья подходит", - сообщила Макарская.

Интересно, что в комментариях подписчики неоднозначно отнеслись к совету прабабушки Виктории. Кто-то и вовсе заявил, что лучше в мужья выбирать непьющего. Макарская дала понять, что согласна с этим, и заявила, что сыну Ивану внушает и капли алкоголя не брать в рот.

"Ванечке, сыну нашему, всегда говорю: - Если бы наши мужики не бухали, мы бы жили в самой процветающей в мире стране! Не пей, сынок! Не разрушай себя. Будь созидателем!" - заявила артистка.

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