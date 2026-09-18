Первых победителей акции "#ВыбираемВместе2026 — Москва" определят 19 сентября

Первый розыгрыш призов акции "#ВыбираемВместе2026 — Москва" программы лояльности "Миллион призов" пройдет в субботу, 19 сентября. В нем смогут принять участие граждане, которые выбрали электронный формат голосования на выборах в Госдуму.

"Призы разыграют среди избирателей, которые проголосовали онлайн на странице elec.mos.ru или воспользовались электронным терминалом на избирательном участке до 20:00 18 сентября. Участники розыгрыша смогут выиграть не менее тысячи баллов, также предусмотрены призы номиналом три, пять, 10 или 50 тысяч призовых баллов. Всего пройдет три розыгрыша — 19, 20 и 21 сентября. Узнать результаты можно будет, авторизовавшись на странице акции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что все проголосовавшие в электронном формате станут участниками акции "Миллион призов". Помимо депутатов Госдумы, в столичном районе Щукино москвичи выбирают муниципальных депутатов. А еще в Москве могут проголосовать жители других регионов, где в том числе выбирают глав. Для этого используется механизм "Мобильный избиратель". За проведением выборов в Москве все три дня следит Общественный штаб.