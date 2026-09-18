ОШ: В электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек

Полтора миллиона избирателей уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в столице. Об этом в пятницу сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве.

"В ритме мегаполиса возможность проголосовать удобно и быстро очень востребована, подтверждение тому — популярность электронного формата волеизъявления. Мы снова наблюдаем, что избиратели предпочитают именно электронное голосование. Кроме того, цифровые возможности привлекают к избирательному процессу тех, кто раньше не мог найти возможность проголосовать на выборах в традиционном формате", — сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

Ранее сообщалось, что электронное голосование на избирательных участках Москвы продолжается штатно. Проголосовать можно как онлайн, так и на любом избирательном участке столицы.

В Центризбиркоме в режиме реального времени следят за ситуацией на избирательных участках и ходом голосования.