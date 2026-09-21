Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Отношения потребуют чуть больше внимания и инициативы. Предложите встречу, устройте приятный вечер или спокойно обсудите с близким человеком совместные планы.

Тельцы

Начало недели подходит для заботы о самочувствии и повседневном режиме. Выберите одну привычку, которая поможет меньше уставать и чувствовать себя увереннее.

Близнецы

Творческая идея может заметно оживить привычную работу. Не бойтесь изменить формат проекта, а вечером уделите время детям или любимому увлечению.

Раки

Домашние дела выйдут на первый план. Почините то, что давно требует внимания, избавьтесь от ненужного или добавьте пространству одну удобную деталь.

Львы

День принесет встречи, сообщения и новые впечатления. Будьте готовы немного изменить маршрут или планы - именно это может привести к интересному знакомству.

Девы

Финансовая тема потребует уверенности, а не одной только старательности. Расскажите о своих результатах, обсудите оплату или предложите идею, способную увеличить доход.

Весы

Меркурий в вашем знаке помогает ясно говорить о себе и своих намерениях. Обозначьте главную цель на ближайший месяц и сделайте первый практический шаг.

Скорпионы

Не спешите сразу включаться в новые задачи. Подведите промежуточные итоги, отметьте свои достижения и решите, от чего пора отказаться без сожалений.

Стрельцы

Общение с друзьями и единомышленниками подарит заряд энергии. Не отказывайтесь от приглашения или совместной идеи, даже если сначала хотелось остаться дома.

Козероги

Рабочая неделя может начаться с амбициозной задачи. Распределите силы заранее и не забывайте делать перерывы, чтобы сохранить хороший темп до вечера.

Водолеи

Луна, переходящая в ваш знак, добавит интереса к переменам и новым маршрутам. Подумайте об учёбе, поездке или эксперименте, который давно хотелось попробовать.

Рыбы

День подходит для пересмотра отношения к деньгам. Посчитайте регулярные расходы и найдите способ увеличить доход, не отказываясь от важных для вас удовольствий.