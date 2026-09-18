Собянин: Новая дорога в Троицке обеспечит удобный выезд на Калужское шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях в пятницу рассказал о развитии транспортной инфраструктуры ТиНАО. Так, новая дорога в Троицке сделает поездки для жителей комфортнее и быстрее.

Там продлевают Октябрьский проспект. Длина новой дороги превысит два километра.

"Расширение улично-дорожной сети стимулирует развитие ТиНАО. С 2012 года идет большая работа по интеграции новых территорий в единую транспортную систему Москвы. Мы реализуем крупные проекты, такие как магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, и локальные, например строительство улиц и дорог в Троицке", — сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что у Калужского шоссе появится полноценный дублер. Первый участок откроют уже в следующем году. При строительстве будут скорректированы маршруты наземного транспорта.