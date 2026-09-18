Любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью ВС России и будут уничтожены. Вся полнота ответственности за возможное неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне, заявили в МИД России.

Решительный протест российская сторона высказала временной поверенной в делах Великобритании в России. Дейни Долакия была вызвана в ведомство 18 сентября. Поводом стало наращивание Лондоном поставок киевскому режиму беспилотников и других систем вооружений.

Британскому представителю указано, что цель конфронтационной линии Соединенного Королевства на украинском треке очевидна: это затягивание и эскалация вооруженного конфликта. Массированными поставками дальнобойных вооружений Лондон ставит себя в положение соучастника злодеяний киевского режима. Вся эта деятельность характеризуется не иначе как терроризм и военные преступления.