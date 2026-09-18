Похоронившая маму, брата и мужа Анастасия Мельникова переживает новую утрату: "Очень большая боль и слезы"

Актриса Анастасии Мельниковой столкнулась с новой потерей. 7 сентября умер младший брат артистки Александр Мельников. Ему было чуть за 50. О трагедии рассказал режиссер Алексей Герман-младший.

"Саша был чуть старше меня. Его родители меня крестили. А мои крестили детей огромной семьи Мельниковых и Сашу. Я знал его с первых дней жизни. И наши отношения были очень и очень близкими. Фактически мы были братья", — поделился кинодеятель.

По его словам, брат актрисы был благородным человеком, работал юристом. "Помогал людям. Он ушел неожиданно. Ушел молодым. С его замечательной женой Мариной у них трое детей. Теперь они остались без отца. Для нас всех это огромная трагедия. Очень большая боль и слезы", — отметил Алексей Герман-младший.

Александра Мельникова похоронили в начале сентября в Санкт-Петербурге. Он упокоился на Волковском кладбище.

Анастасия Мельникова о трагедии не высказывалась. Уход младшего брата продолжил череду смертей в семье актрисы. Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказывала, что пять лет назад похоронила маму. Потом умер ее гражданский муж, мужчина скончался за несколько дней до свадьбы, у Анастасии осталось подвенечное платье, которое она так и не надела. А всего через месяц после возлюбленного скончался старший брат Мельниковой Олег, он ушел в 55 лет от инфаркта.

"Мы с Машей до сих пор не пережили эти страшные потери. Учимся жить без них. Меня спасает работа", — рассказывала актриса "Комсомольской правде" зимой этого года.