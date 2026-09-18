Актриса Наталья Данилова в хосписе страшно мучилась перед смертью

Наталья Данилова умерла 8 сентября. Свои последние дни она доживала в хосписе. У звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" был рак.

Более того, лишь сейчас стало известно о том, что актрису уже похоронили. Институтский друг Натальи Даниловой, руководитель союза театральных деятелей Петербурга Николай Буров объяснил, что такова была последняя воля покойной.

Перед смертью Наталья Данилова находилась в хосписе, страшно мучаясь, но она предпочитала не жаловаться. По словам Бурова, у артистки был непростой характер, она не хотела, чтобы кто-то видел ее болезненный вид. Артистка стойко переносила все страдания.

"Уходила она очень тяжело, это была онкология. Мужественно переносила все. Не пользовалась никакими обезболивающими. Она уходила с молитвой. Одно время я с ней говорил по телефону почти каждый день. Потом вдруг она перестала отвечать на мои звонки. Последний раз я с ней общался за четыре дня до ее ухода. Она была никакая. Говорить ей было очень больно. Я все время просил дать возможность поддержать ее, что-то привезти: продукты, препараты. Она была категорически против. Не хотела, чтобы ее видели в таком состоянии", - рассказал Буров "КП".

Похоронив двух мужей и мать, оставшись бездетной, Наталья Данилова одно время еле сводила концы с концами. Ей даже приходилось собирать бутылки, чтобы не голодать. Тут удачно подвернулась работа в озвучке. Мало кто знает, что голосом артистки говорит Мэрилин из "Брата-2" Балабанова, также Данилова озвучивала персонажей сериала "Игра престолов" и мультфильмов "Лунтик" и "Три богатыря".

По мнению Бурова, Данилова была крайне недооцененной актрисой. "Это богом данная ей профессия, у нее очень богатый голос. Она довольно много озвучивала и как-то этим держалась... Это была замечательная артистка, которая и десятой части не сыграла того, что должна была бы. Так вот складывается иногда творческая судьба", - заключил друг артистки.

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