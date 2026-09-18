Венгрия намерена отказаться от российского газа в 2027 году

Венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань заявил, что его страна будет готова отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года, передает ТАСС.

Именно этот срок для этой конкретной цели установил Евросоюз.

По словам Капитаня, идут активные переговоры с соседними странами и компаниями, поставляющими на рынок СПГ. А трансграничные трубопроводы уже существует.

Вместе с тем министр тут же оговорился, указав, что "заранее предсказать развитие событий сложно".

Ранее Венгрия потребовала компенсаций за отказ от российских нефти и газа. Читайте подробности на сайте "ТВ Центр".