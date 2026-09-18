Москва и Пекин потребовали вывода с японского острова американских ракет "Тифон"

Москва неоднократно предпринимала демарши в связи с угрозой национальной безопасности, региональному миру и стабильности из-за появления на японском острове Кюсю американских комплексов наземного базирования "Тифон", предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности. Однако официальный Токио предупреждения проигнорировал, отмечается в заявлении МИД России.

Посол Японии в Москве 16 сентября был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Его призвали отнестись к содержанию ноты, направленной японскому правительству 3 сентября, самым серьезным образом. Российская сторона подчеркивает, что такие шаги недопустимы. Москва требует вывести вышеупомянутые комплексы с японской территории.

В МИД отметили, что аналогичная нота передана японской стороне и китайскими партнерами. В Пекине также озабочены проводимым Токио курсом на ремилитаризацию. Это касается и размещения на островах комплексов "Тифон".