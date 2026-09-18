Хитрый план Гарри больше не тайна: вот как принц расправится с Кейт и Уильямом

Принца Гарри после переезда в Британию задумал затмить Уильяма и Кейт. Младший сын Карла III намерен таким образом доказать, что он тот, кто нужен королевской семье.

Герцог Сассекский планирует стать "более близким и понятным людям", чем представители монаршей семьи. Гарри и Меган готовятся активнее заниматься благотворительной деятельностью. После заявления Карла III о том, что Сассекские несмотря на возвращение в Лондон остаются частными гражданами, решимость Гарри доказать свою состоятельность только усилилась.

Источник Women’s Day сообщил, что принц запланировал на сентябрь насыщенный график благотворительных мероприятий, чтобы развить успех и внимание, которые он получил после возвращения в Великобританию. Гарри рассматривает статус частного гражданина скорее как возможность, чем как ограничение.

"Гораздо менее чопорный и гораздо более близкий и понятный людям, чем всё то, чем занимаются члены королевской семьи", — объяснил стратегию принца инсайдер.

Герцог Сассекский уверен, что помогая британцам, он затмит Кейт и Уильяма, как однажды принцесса Диана превзошла Карла и Камиллу. Гарри возьмет тактику матери на вооружение — он задумал стать принцем людских сердец.