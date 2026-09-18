Наталья Карпович: Электронное голосование соответствует современному ритму жизни

Дистанционное электронное голосование является эффективным и доступным инструментом для москвичей. Об этом заявила член совета при президенте по русскому языку и литературе, руководитель "Объединения многодетных семей Москвы" Наталья Карпович.

По ее мнению, на удобство ДЭГ указывает количество жителей Москвы, которые выбрали этот способ отдать свой голос.

Главное преимущество, считает Карпович, заключается в возможности сделать выбор независимо от места нахождения. Удобно это и для избирателей старшего поколения и тех, кому трудно выйти из дома по состоянию здоровья.