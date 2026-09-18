Общественный штаб: Выборы в столице проходят без нарушений

В столице продолжается активная фаза голосования, которая проходит в штатном режиме и под контролем общественных наблюдателей. На текущий момент свой гражданский долг исполнили свыше 1,8 млн москвичей, выбравших наиболее удобный для себя способ участия в выборах.

Об оперативных данных по явке сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его словам, общая активность избирателей демонстрирует высокую степень ответственности горожан перед будущим страны.



Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) выбрали 1,7 млн избирателей.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв подтвердил, что на данный момент выборы проходят без нарушений. Работа штаба выстроена таким образом, чтобы оперативно отслеживать любые изменения на избирательных участках и в цифровой среде.