Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Сергей Собянин проголосовал на выборах в Госдуму. Мэр столицы выбрал электронный способ.

"По предварительным данным, всего за семь часов голосования в нем уже приняли участие более 1,8 млн избирателей-москвичей. Абсолютное большинство – в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве", – написал Собянин на своем сайте.

Ранее на выборах проголосовал Владимир Путин. Он также сделал это онлайн. Президент отдал свой голос из кабинета в Кремле, заполнив бюллетень на компьютере.

Выборы депутатов Государственной думы проходят в России с 18 по 20 сентября. В Москве онлайн проголосовали уже почти 2 миллиона человек.