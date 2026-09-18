Продолжается прием представлений на награждение нагрудным знаком и символом "Горячее сердце"

Фонд социально-культурных инициатив с 2013 года совместно с федеральными министерствами и ведомствами, общественными организациями проводит Всероссийскую общественно-государственную инициативу "Горячее сердце" с международным участием.

Инициатива направлена на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. В рамках инициативы в течение года проводятся церемонии награждения и чествования лауреатов, уроки мужества, встречи со сверстниками, а также тематическая смена в ВДЦ "Орленок".

Организационный комитет инициативы с 1 сентября по 1 декабря 2026 года проводит прием представлений на награждение нагрудным знаком и символом "Горячее сердце". Регистрация доступна на официальном сайте инициативы. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в апреле 2027 года в Москве.