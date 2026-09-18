Триллер с элементами драмы "Особый пациент" выйдет в российский прокат 1 октября

1 октября 2026 года в кинотеатрах страны покажут художественный фильм "Особый пациент" кинокомпании "Каро Премьер". Проект поддержан Министерством культуры России, АО "Первый канал", контент-студией "Юг.Кино" и онлайн-кинотеатром "Кион".

В центре сюжета — преуспевающий пластический хирург, привыкший жить только для себя. Он берётся за самый сложный случай в своей карьере — восстановить лицо обезображенному старшине, участнику специальной военной операции. Помогая пациенту обрести надежду, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной, которая переворачивает его жизнь и заставляет пересмотреть прошлое и такие понятия, как добро и справедливость. Судьбы хирурга и пациента оказываются неразрывно переплетены.

Автор сценария и режиссёр — Вячеслав Рогожкин, известный по сериалам "Высшая мера" и "Крик совы". Продюсеры — Андрей Кретов и Григорий Акопян. В актёрский ансамбль вошли Владислав Абашин, Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Милана Ломия, Артём Волобуев, Сергей Горобченко и другие.