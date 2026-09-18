Турнир по бесконтактному регби прошел в "Лужниках"

На территории спорткомплекса "Лужники" состоялся Военно-спортивный фестиваль Росгвардии, посвященный 215-летию образования войск правопорядка и 10-летию создания войск национальной гвардии Российской Федерации. Уже по традиции заметной частью этого праздника стал турнир по бесконтактному регби, в котором приняло участие 18 команд, представляющих органы федеральной власти, Правительство города Москвы, силовые структуры и госкорпорации.

Совместно с Росгвардией организатором турнира по бесконтактному регби выступили Фонд Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах и Регби-клуб ЦСКА. Соревнования состоялись второй год подряд.

На торжественной церемонии открытия к многочисленным участникам обратились: начальник Главного управления подготовки войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Алексей Исаев, руководитель департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Шевчук, вице-президент Федерации регби России, президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы города Москвы Елена Исаева, президент ЦСКА-единоборства, член Попечительского Совета РК ЦСКА Андрей Сущик, генеральный директор РК ЦСКА Евгений Арсентьев, спортивный директор Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах Ренат Садыков, многократная чемпионка России и Европы по регби-7, обладатель Кубка Европейских Чемпионов по регби-7, призер Мировой Серии и участница Олимпийских Игр в Токио Дарья Шестакова, спортивный директор Академии РК ЦСКА, экс-капитан мужской команды РК ЦСКА, мастер спорта международного класса Петр Ботнараш.

В церемонии открытия также приняли участие игроки команды ЦСКА по регби на колясках – участники и ветераны СВО. Регбистам были вручены благодарственные письма от Росгвардии. Чуть позднее колонной они прошествовали на торжественном параде. Еще одним участником парада стала команда воспитанников спортшколы ФАУ МО РФ ЦСКА 2012 года рождения с тренером Антоном Казаковым. Уже несколько раз ребята доказывали, что являются сильнейшими регбистами в России в своем возрасте, в том числе и в этом году, став победителями всероссийских соревнований. Возглавила эту колонну заслуженный мастер спорта России и легенда женской команды РК ЦСКА Дарья Шестакова.

В соревнованиях по тэг-регби – динамичному и бесконтактному формату регби, который идеально подходит для корпоративных команд, выступили 18 коллективов, представляющих органы федеральной власти, Правительство города Москвы, силовые структуры и госкорпорации. Участники были поделены на два дивизиона – "Стрелки" и "Штурмовики". В дивизионе "Стрелки"между собой соревновались команды ФНС России, Патриот, Росгвардия, Социальный Фонд России, Матч ТВ, Банк ПСБ, Департамент добрых дел, МЧС, Министерство сельского хозяйства, Префектура ЗАО, Комплекс контроля, Префектуры ВАО и ЮВАО. В дивизионе "Штурмовики" за победу боролись Московский Транспорт, Департамент городского имущества, Московское Образование, Департамент СМИ и рекламы, "Росатом" и Префектура СВАО.

Участников и зрителей ждал увлекательный турнир, насыщенная развлекательная программа и активности от организаторов и Регби-клуба ЦСКА. По итогам соревнований победителем в дивизионе "Стрелки" стала команда ФНС России, в дивизионе "Штурмовики" победила команда Московский Транспорт. Турнирный формат бесконтактного регби предполагал смешанные команды, в каждой из которых на поле выходили и мужчины, и девушки. Ведущим турнира и торжественных церемоний открытия и награждения выступил экс-капитан мужской РК ЦСКА и сборной России по регби, ведущий шоу "Суперниндзя" на СТС Василий Артемьев.

В ходе мероприятия заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Владислав Ершов наградил вице-президента Федерации регби России, президента РК ЦСКА Алексея Митрюшина ведомственной медалью "За содействие". В мае 2026 года в рамках Международного турнира войск национальных гвардий дружественных стран и Чемпионата Росгвардии по регби-7 было заключено соглашение о сотрудничестве Росгвардии и Федерации регби России.