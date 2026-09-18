Путин принял участие в презентации объектов гражданской авиации

Владимир Путин 18 сентября принял участие в презентации объектов гражданской авиации, передает РИА Новости.

Президент сообщил, что поставки первых 18-ти самолетов МС-21 "Аэрофлоту" должны начаться уже в следующем году.

По словам главы государства, в России с 2021 года введено в строй 20 ВПП и 26 аэровокзалов. До 2030 года в должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов.

Развитая авиасеть является важным условиям связанности регионов России, комфортность и безопасность авиаперевозок постоянно повышается, подчеркнул Путин. Также президент приветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов страны.