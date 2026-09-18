В Сеть попало фото внебрачной дочери Кузьмина: народ ахнул от одной детали в ее внешности

Личная жизнь у Владимира Кузьмина довольно бурная. Еще во времена первого брака он успел трижды стать отцом: у него родились дочери Елизавета и София, а также сын Степан. Кроме того, у артиста есть и две внебрачные дочери — Марта и Николь.

В 2002 году в жизни Кузьмина произошла трагедия: старшую дочь музыканта и поэтессы Татьяны Артемьевой Елизавету во время ссоры зарезал знакомый. Спустя семь лет погиб второй ребенок артиста – 26-летний Степан. У исполнителя хита "Сказка в моей жизни" остались три дочери. Соня пошла по родительским стопам, сделав себе имя в проекте "Фабрика звезд". Марта тоже занимается музыкой, а Николь на сцену не рвется.

Девушки в теплых отношениях с отцом. На своей странице в соцсети Марта разместила фото с Кузьминым. "С папой", — коротко подписала кадр дочь артиста.

Народ от снимка пришел в восторг. А одна деталь особенно взволновала поклонников Кузьмина — Марта выросла точной копией папы. "Как похожи! Одно лицо"; "Марта стала просто копией папы"; "Ах! Вот это папины гены"; "Тут и ДНК-тест не нужен"; "Прекрасная семья! Две звезды", — прокомментировали фото россияне.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что Марта родилась в 1986 году. Ее матерью является модель Ирина Мильцина. Только в детском саду девочка узнала, что ее папа известный музыкант. Марта работает диджеем в столичных клубах. Она иногда появляется на концертах вместе с отцом: Владимир играет на гитаре, а Марта выступает за диджейским пультом.