Важнейшее внутриполитическое событие: как проходят выборы в России

Право голоса имеют более 111 миллионов россиян. В единый день голосования 2026 для них открыли 89 тысяч избирательных участков, в том числе 333 - за рубежом. В российских регионах 123 участка названы именами героев СВО.

Бойцы зарегистрированы как кандидаты и на выборах различного уровня - почти 1600 человек. Из них 186 - в Государственную думу.

На связи с Центризбиркомом - российский экипаж на МКС. Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев проголосовали через своих доверенных лиц и поприветствовали избирателей огромной страны.

Россия. 11 часовых поясов. В Калининграде участки еще только открывались, а на Дальнем Востоке первый день выборов подходил к концу. Для ЦИКа подготовка стала настоящим вызовом. Но наша избирательная система уже не раз проходила испытания на прочность. DDoS-атаки, фейковые вбросы и даже прямые угрозы - наши недоброжелатели методы не меняют и лишь пополняют свой арсенал. Тщетно.

Особое внимание - выборам в приграничье и в новых регионах. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области впервые выбирают депутатов Государственной думы. В целях безопасности было организовано досрочное голосование.

А 18 сентября избиратели массово идут на участки, несмотря на постоянные провокации киевского режима. Беспилотные и ракетные атаки ВСУ не прекращаются. 15 сентября в результате налета БПЛА погибла председатель территориальной избирательной комиссии в Запорожской области Елена Астанина. А в ночь на 17 сентября ранения получила член участковой избирательной комиссии Виктория Максимова. С 2022 года они активно участвовали в становлении российской государственности на территории региона.

После атаки дронов без электричества остались 14 участков в ЛНР. Их перевели на резервное энергоснабжение. Выборы в Новороссии продолжаются.

Избиратели 33 регионов, в том числе и в Москве, могут проголосовать как традиционными бумажными бюллетенями, так и с помощью системы дистанционного электронного голосования. По стране для голосования с помощью ДЭГ зарегистрировались более 4 миллионов человек. В столице для этого создана своя платформа. Так сегодня в Кремле проголосовал Владимир Путин. Также дистанционно проголосовал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России, о ее успешном развитии, о благополучии детей, близких. Главное - ответственно подойти к реализации вашего избирательного права и принять участие в голосовании, тщательно выбирая тех, кто будет защищать интересы людей. Прошу всех принять участие - очно или онлайн. И сделать свой выбор", - отметил он.

Онлайн проголосовали мэр Москвы Сергей Собянин и министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Президент призвал всех нас обязательно реализовать свое конституционное право, принять ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, лишить нас права самостоятельно определять свою судьбу", - указал министр иностранных дел.

Попытки сделать это очевидны. Власти ряда недружественных стран используют надуманные предлоги, чтобы ограничить возможности для голосования россиян. Один из ярких примеров, заявили в ЦИКе, - закрытие консульства в Бонне. Тем не менее в 152-х странах мира работают 333 избирательных участка. И они собирают очереди.

Элла Памфилова сообщила о разработке новых способов голосования. В том числе с использованием космических спутников. И это уже недалекая перспектива.

Также дистанционно проголосовал лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. А председатель Госдумы Вячеслав Володин приехал на свой избирательный участок лично.

Что бы ни говорили недоброжелатели, интерес к опыту проведения выборов в России, без преувеличения, огромный. В Центризбиркоме в эти дни находятся делегации из множества стран. Наблюдателями зарегистрированы более 1100 представителей из 133 государств. И в целом количество наблюдателей в этот раз стало рекордным - свыше 380 тысяч.

В Общественной палате работает Ситуационный центр. И это не только площадка по наблюдению за выборами, но и своего рода учебная платформа. Попасть сюда может любой желающий - ознакомиться в работой колл-центра, попробовать себя в качестве наблюдателя, получить всю информацию о выборах. "Голосуй или проиграешь", - написал на стене пожеланий в Общественной палате член попечительского совета фонда "Защитники Отечества" Сергей Степашин.

На 225 мест в Государственной думе в этом году претендуют представители 10 партий. Еще 225 парламентариев будут избраны по одномандатным округам. Всего же в стране пройдут 2200 избирательных кампаний. На депутатские мандаты и должности баллотируются более 21 тысячи кандидатов. На экранах в информационном центре ЦИК в режиме реального времени обновляются результаты явки в регионах и общие данные по стране.