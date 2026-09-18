На юге Франции пылают покрышки - местные рыбаки заблокировали нефтебазу во Фронтиньяне. Третий день перекрыт доступ в порт Ниццы и ряд более мелких гаваней Средиземноморья. Протестующие недовольны действиями французского правительства, которое не только ввело новые квоты на вылов голубого тунца, но и допустило рекордное удорожание дизельного топлива. Оно уже стоит свыше двух с половиной евро за литр.

Ростом цен на топливо демонстративно возмущается и президент Франции. В пятницу Макрон созвал в Елисейский дворец представителей партий для обсуждения "стремительного ухудшения международной ситуации" и ее последствий для безопасности и энергетики страны. По словам главы государства, тарифы на автозаправках стали "невыносимыми" исключительно из-за войны в Иране.

"Президент надеется послать сигнал французской общественности о том, что это международный кризис, а не бардак, устроенный самим Макроном. Он явно стремится погасить страсти и унять гнев оппонентов, призывающих к протестам, демонстрируя, что продолжает думать о Франции, несмотря на скорой уход со своего поста", - отметила Антония Керриган, журналист France24.

Вот только хромая утка Макрон намерено путает причину и следствие. В действительности нынешний кризис спровоцирован санкциями ЕС против российской нефти. И лично президент Франции с энтузиазмом поддерживал эти запретительные меры. Схожая плачевная ситуация с топливом наблюдается и в Германии, где Фридрих Мерц стремительно теряет поддержку избирателей. Его рейтинг рухнул уже ниже 14%, а в воскресенье в Германии состоятся выборы в землях Мекленбург-Передняя Померания и Берлин. Коалиция действующего канцлера рискует потерпеть болезненное поражение, но все мысли Мерца по-прежнему занимает исключительно Украина.

Действия Мерца продолжает горячо поддерживать глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она объявила о выделении Украине четвертого транша в рамках кредита на 2026-2027 годы. Средства будут направлены в первую очередь на закупку ракет и дронов.

Таким образом, для продолжения войны Киев получит в текущем году почти 15 миллиардов евро. Чтобы покрыть дефицит бюджета, Зеленскому нужно минимум вдвое больше. Глава киевского режима придумал очередной пиар-ход. Он объявил о создании нового международного формата "Карпатская восьмерка". Помимо Украины в него вошли Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Зеленский явно стремится превратить Карпаты в новый военно-логистический хаб НАТО для войны с Россией.

Вот только далеко не все в восторге от этой затеи. Словацкий премьер Фицо заявил, что его страна не желает участвовать в развязывании Третей мировой: "Да, я боюсь войны. Думаю, мы станем свидетелями крупных военных операций на территории Украины. Но больше всего я боюсь того, насколько воинственная риторика сегодня звучит в Брюсселе. Похоже, что главными победителями в 2028–2034 годы станут оружейные компании. Не граждане, а именно оружейные компании".

Однако подобные здравые голоса тонут в океане подстрекателей якобы неминуемого прямого конфликта НАТО с Россией. Премьер Польши Туск считает, что война на истощение Украины входит в решающую стадию: "Я опасаюсь, что к зиме мы станем свидетелями все более мощных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Нас всех, не только Украину, ждут тяжелые и трудные недели и месяцы. Мы должны готовиться - и Польша действительно готовится к самым худшим сценариям".

В Сети бурно обсуждают курьез с десантниками НАТО во время проходящих в Бельгии учений "Соколиный прыжок". Пятеро солдат получили ранения после парашютных учений. Унесенные ветром натовские вояки беспомощно повисли на деревьях. Снимать с верхотуры представителей Германии, Великобритании и США пришлось местным спасателям.