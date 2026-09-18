Названа ужасающая причина смерти журналистки Наташи Рей, заявившей, что Брижит Макрон родилась мужчиной

Умерла французская журналистка Наташа Рей. Ей было 56 лет. Рей стала известна после того, как начала расследование в отношении Брижит Макрон. Журналистка уверяла, что жена президента Франции родилась мужчиной.

О смерти Наташи сообщил ее коллега Ксавье Пуссар. Рей не стало еще 13 сентября. Последние годы журналистка боролась с раком. Эта страшная болезнь и стала причиной смерти Рей.

Наташа Рей — французская независимая журналистка, получившая широкую известность в начале 2020-х годов после публикации материалов о Брижит Макрон. Рей уверяла, что первая леди Франции родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. Сама Брижит Макрон и ее семья эти заявления отвергали и добивались защиты своих интересов в суде.

В сентябре 2024 года Рей была признана виновной, ее обязали выплатить 8 тысяч евро первой леди Франции и 5 тысяч евро её брату, но летом 2025 апелляционный суд оправдал Наташу. В феврале 2025 года, журналистка просила политического убежища в России. 13 сентября 2026 года адвокат Рей выпустил заявление и сообщил, что она окончательно выиграла громкое дело.

По словам адвоката журналистки, после решения суда Наташа намеревалась сама обратиться с иском против Брижит Макрон и ее брата. Наташа хотела доказать, что первая леди и ее брат намеренно вводили суд в заблуждение.