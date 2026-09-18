Россия ответила на 21-й пакет санкций Евросоюза, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Существенно расширен стоп-лист для въезда представителям ЕС. В него включены лица, вовлеченные в помощь Киеву и работающие на подрыв целостности России.

Также ограничения вводятся против придерживающихся враждебных России позиций "гражданских активистов" и представителей академического сообщества, депутатов.

Москва, несмотря на деструктивную политику Брюсселя, будет твердо придерживаться своего внешнеполитического курса, добавили в МИД.

Ранее законопроект об "адских санкциях" в отношении России был отправлен на подпись президента США. Подробности - в репортаже "ТВ Центра".