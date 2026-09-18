Путин: Запасы газа должны в первую очередь служить России и ее развитию

Владимир Путин заявил на открытии объектов социальной газификации в регионах, что запасы газа должны в первую очередь служить России и ее развитию, передает ТАСС.

По словам президента, Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа и за последние годы значительно укрепила газовую инфраструктуру.

Доступ к сетевому газу дает мощный комплексный эффект в регионах, добавил глава государства.

Также Путин сообщил, что благодаря социальной газификации более 1,6 миллиона домовладений получили возможность доступа к газоснабжению.