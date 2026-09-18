Михаил Турецкий: В стране, как в хоре, каждый голос имеет значение

Основатель "Хора Турецкого" и женского музыкального коллектива Soprano Михаил Турецкий проголосовал на выборах в Госдуму. Сделал это он с помощью терминала электронного голосования в Москве.

Россию он сравнил с большим хором, в котором каждый голос имеет значение.

"Если несколько голосов делают что-то не то – нет гармоничного звучания. Когда ты приходишь сюда, ты веришь в свою страну, твой голос очень важен", – сказал Турецкий.

Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации и муниципальных депутатов района Щукино в Москве проходят с 18 по 20 сентября. Отдать свой голос можно и онлайн на сайте elec.mos.ru, а также с помощью терминала электронного голосования на участке.