Рудковская не смолчала после провала Гном Гномыча на юниорском Гран-при: вот что она сказала

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко в мае сменил спортивное гражданство. Гном Гномыч, как Сашу зовут родители, теперь выступает за Азербайджан.

Как объяснял олимпийский чемпион, Александру 13 лет и за российскую команду он никогда не выступал. Заявка в сборную Азербайджана позволит Гном Гномычу участвовать в международных турнирах. Олимпийский чемпион отметил, что решение было трудным, но он рассчитывает на совместные усилия по развитию фигурного катания в Москве и Баку.

Накануне Саша выступил на юниорском Гран-при ISU в Анкаре. После короткой программы он занимает 16-е место. Многие сочти такой старт провалом. Неудачу сына прокомментировала Рудковская. Яна уверена, что Гном Гномыч наверстает очки в произвольной программе.

"Потерять 9 баллов на акселе в 2,5 оборота и на вращении в его случае — это только волнение! Будет завтра откапываться, как говорил один замечательный фигурист. Говорят же, что первый блин всегда комом. Посмотрим, что будет со вторым. Больше добавить нечего", — сказала продюсер в беседе с "Матч ТВ".

Не оставил ситуацию без комментария и Евгений Плющенко. На своей странице в соцсети он заявил, что у Саши просто не получился один прыжок.

"Друзья мои, хочу поблагодарить всех наших болельщиков за поддержку. Ну и, конечно же, всем злюкам — большой привет. Вот я вам хочу сказать честно, что катастрофы никакой нет. То, что не получился один прыжок, — это не страшно, бывает", — заверил олимпийский чемпион.