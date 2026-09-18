Путин отметил вклад работников ВПК в безопасность России

Владимир Путин вручил госнаграды выдающимся сотрудникам и ветеранам военно-промышленного комплекса в преддверии Дня оружейника.

В этой отрасли трудится три с половиной миллиона человек. Российская оборонка бесперебойно снабжает бойцов СВО самыми востребованными образцами вооружения. С начала спецоперации производство боеприпасов, в том числе высокоточных, выросло в 22 раза, сообщил президент. Радиолокационных станций - в пять раз, а некоторых видов беспилотников - в десятки раз.

Владимир Путин отметил, что российские оружейники трудятся сверхурочно и часто выезжают на передовую, чтобы изучить, что необходимо войскам.