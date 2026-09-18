Нижегородский Версаль: одна из известнейших усадеб России открылась после полутора лет реставрации

Мечта Жанны Потравко сбылась: в Подвязье все чаще приезжают туристы, чтобы погулять по усадьбе Приклонских - Рукавишниковых. Эта маленькая копия Эрмитажа пережила очень много перестроек. И изменила свой облик до неузнаваемости. Памятники классицизма смешались с краснокирпичными постройками, напоминающими готику.

Изначально усадьба принадлежала дворянскому роду Приклонских. К концу 19 века, как и многие в то время, он разорялся. Эту усадьбу присмотрел купец Сергей Михайлович Рукавишников. Его род входил в десятку богатейших семейств Нижнего Новгорода. Сергей Рукавишников – второй сын "железного старика" - Михаила Григорьевича. Такое прозвище он получил не только за то, что как монополист поставлял железо в Нижегородскую губернию, но и обладал суровым характером. Состояние своим потомкам он оставил огромное. Сергей Рукавишников его тратил на богатые дома. Первый построил в 1877 году, когда у него родился сын первенец.

Чтобы увековечить свой род, Сергей Михайлович Рукавишников построил на Волжском Откосе самый дорогой дом в городе. В духе итальянского палаццо. И при этом в самом лучшем месте Нижнего Новгорода. Только отсюда открывается такая панорама на Стрелку - слияние Оки и Волги. Равного этому дому до сих пор нет в городе.

Для этого он заказал архитекторов из обеих столиц.

"Один из сыновей Сергея Михайловича - Иван Сергеевич, поэт и писатель Серебряного века - пишет в своем романе "Проклятый род", что отец поставил перед строителями задачу построить дом, который стоит ровно миллион", - говорит Татьяна Кузьмина, заведующая отделом истории Нижегородского музея-заповедника.

И Сергей Рукавишников сделал все, чтобы его смета была дороже, чем у строящегося Госбанка. В итоге особняк на Большой Покровской, где и сейчас располагается отделение Банка России, стоил 950 тысяч. То есть на 50 тысяч дешевле, чем у Рукавишникова.

"Лестница выполнена из итальянского мрамора. Украшена горельефными изображениями. Вот этот вот мотив излюбленный атлантов. Кстати, очень долгое время атлант был символом на всех афишах горьковского музея заповедника", - продолжает Кузьмина.

После революции дом на Верхне-Волжской набережной сразу стал музеем. Поэтому фасад и интерьеры хорошо сохранились. Но реставрация все равно заняла много времени – 14 лет. Пришлось бороться с грибковым биозаражением лепного декора. Но сейчас дворец блистает, как и при жизни Рукавишникова. Чего не скажешь о его загородной резиденции. Там усадьбу уже более двадцати лет сохранить и восстановить пытается Жанна Потравко. Много лет она частями выкупала землю. А в 21 году стала собственницей объекта культурного наследия.

В советские годы здесь чего только не было. И санаторий, и свинарник. А после развала Советского Союза усадьбу разграбили буквально на глазах. Разобрали даже крышу.

"Непростым было именно решение переехать сюда и посвятить свою жизнь восстановлению этой усадьбы. Потому что, уже решившись, ты не останавливаешься и просто идешь своим путем", - рассказывает Жанна.

Сергей Рукавишников был ростовщиком. И параллельно решил стать агропредпринимателем. Он поехал к Прасковье Андреевне Приклонской в Подвязье с щедрым предложением выкупа усадьбы. Но она выгнала купца. Взглянув с высокой лестницы, указала на недостойное происхождение.

Позже он выкупил все-таки усадьбу за баснословные деньги. Но Рукавишников больше никогда не хотел вспоминать эту унизительную картину первого отказа. И приказал засыпать весь двор землей на два метра. Лестницу сбил, уничтожил беломраморных львов. В его воспоминании они смотрели на него так же, как и Приклонская. Сверху вниз. И смеялись над ним. А въезд в дом он сделал не со двора, а со стороны Оки.

Сергей Рукавишников заказал архитекторам такую лестницу, чтобы он мог по ней въехать в дом на коне. То есть под более удобным наклоном. Но так как с противоположной стороны обрыв и места мало, въезд получился хитрый - под лестницей. И самое главное - теперь он мог сам свысока смотреть на всех приезжающих. Это был вопрос самоутверждения.

Ловля стерляди была основным промыслом в Подвязье. До наших дней сохранились дома 17 века сельчан, которые были настолько богаты, что могли строить жилье из большемерного кирпича. Эти дома тоже включены в реестр памятников федерального значения. И они оказались настолько крепкими, что в них до сих пор живут люди. А Рукавишников в усадьбе начал заниматься коневодством и создавать ферму крупного рогатого скота.

Это не просто коровы. Это красная горбатовская порода. Жанне Потравко удалось найти эту породу. Яйцеклетки Балерины и Лимонки теперь в донорском банке. Поэтому есть шанс, что племенная линия возродится.

Рукавишников первым стал делать несоленое сливочное масло. И вывозил он его по Оке, которая простиралась под склоном усадьбы. Масло к дебаркадеру везли по дороге, которая шла прямо от дома.

"Очень важно для нас с вами эту открытую панораму донести до следующих поколений. Сохранить ее. Потому что это основная составляющая этой усадьбы. Это то, чем мы должны в поколениях гордиться всей Россией. И показать это детям", - считает Жанна Потравко.

Реставрации ждут не только собственники, но и туристы. Этим летом в селе отсыпали дорогу щебнем. То есть теперь в усадьбу можно добраться в любое время года. Удобнее ездить строителям. Да и жители села Подвязье теперь не отрезаны от мира.

Сейчас на согласовании уже два реставрационных проекта. В частности - бывший бальный зал Приклонских. Рукавишников, поменяв вход в усадьбу, сделал из него холл.

В Подвязье начинает снова кипеть жизнь. Сюда приезжают на фотосессии и просто погулять. Поэтому у собственников усадьбы и их друзей появилась возможность привлекать деньги на реставрацию.

"В рамках федеральной меры поддержки инвестор вправе рассчитывать на льготное кредитование. То есть это по ставке девять процентов. Если мы говорим, например, про то, что объект будет приспособлен под массовое размещение людей, то есть отель какой-то, то там возможно снижение ставки процентной по кредиту целевому до шести процентов", - объяснил Григорий Меламед, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Есть и региональные меры поддержки частных инвесторов, которые восстанавливают объекты культурного наследия. В том числе и частичная компенсация стоимости проведенных работ. Много отреставрировано и в самом Нижнем Новгороде.

Одна из заповедных зон - квартал церкви Трех Святителей. Более 20 объектов культурного наследия. Здесь смогли сохранить колорит русского купеческого города. Главный объект - усадьба Гусевых. Яркий пример нижегородской деревянной архитектуры периода поздней эклектики.

В Подвязье же реставрация хоть и идет медленно, но даже сейчас там можно увидеть уникальные вещи. Рукавишников не экономил даже на скотных дворах и хозпостройках. В насосной станции в оконный проем он вставил дорогие швейцарские стеклянные блоки Фальконье. Причем редкого фиолетового цвета.

"Оказалось, фиолетовое на сегодняшний день стекло товарное никто в мире не делает. Утрачены технологии. Есть подозрение, что добываемый ранее марганец, который включался при производстве этого стекла, месторождение того марганца утрачено", - говорит Жанна.

Но тот самый цвет получилось найти у антикваров. Еще один непростой вопрос, с которым столкнулись реставраторы, - каким будет главное здание усадьбы. Как при Поклонских или Рукавишниковых? У реставраторов есть четкое правило - по совокупности максимально сохранившихся исторических элементов и архитектурных решений. И это стал период владения усадьбой Рукавишниковыми.

"Специалисты из Санкт-Петербурга приехали взять на анализ на слои для того, чтобы определить, в каком цвете будет дом. Вот так в заключении написано - белоснежный, не белый. Вот именно этим цветом и будут покрыты стены. Дом будет смотреться просто таким белым кораблем", - предвкушает Жанна Потравко.

Получается, даже после смерти купец Сергей Рукавишников обошел дворянку Прасковью Приклонскую.