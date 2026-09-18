Соединенное Королевство Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии через 4 года должно завершить свое трехвековое существование. Такую цель перед собой поставили и зафиксировали в меморандуме лидеры трех крупнейших национальных партий, находящихся у власти в Кельтском поясе.

"Я считаю, что Энди Бёрнем станет последним премьер-министром Соединенного Королевства", - сказал Джон Суинни, первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии.

Так как у Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии своя история отношений с Англией, то и претензии, а также законы, определяющие их союзы, а значит, и предстоящий развод, тоже отличаются, но главное, в чем сходятся сторонники "развала королевства", - это в нежелании быть на посылках у англичанки, которая, как оказалось, гадит не только России, но и не сильно-то уважительно относится к так называемым регионам. Предпочитает потребительский подход.

И ведь спросить не с кого! Премьер-министры меняются так часто, что их имена британцы даже не успевают запоминать. Ну а еще все три страны, как утверждают их представители, хотят обратно в Евросоюз. Шотландия и Северная Ирландия – потому что, в принципе, и голосовали против выхода из ЕС. Ну а Уэльс "переобулся" спустя 10 лет, потому что Лондон не сдержал обещания компенсировать фермерам убытки из-за рухнувшего экспорта в Европу, и теперь сельское хозяйство страны в глубоком кризисе. Англия хотя и подкидывает компенсации, но их хватает только на то, чтобы выживать, а не жить. Ну и к тому же контролирует расходы. А раньше Уэльс сам распоряжался дотациями, которые приходили напрямую из Брюсселя.

В общем, валлийцы считают, что Вестминстер обманул их, пообещав светлое экономическое будущее, а в итоге просто захватил власть в регионе.

Только вот добиться независимости всем странам будет не так уж и просто, сколько меморандумов ни подписывай. Во-первых, Англия – всего лишь мозг королевства, а вот остальные страны – ее жизненно важные органы. Ампутация, которых приведет к неизбежной политической смерти. Так, в Шотландии производят не только виски. Именно там находятся и около 90% всех запасов углеводородов Великобритании, потеряв которые, Англия станет полностью зависимой от импорта газа и нефти. К тому же и 75 процентов электроэнергии Шотландия отправляет Вестминстеру. И главное – в городке Фаслейн базируются атомные подводные лодки с ядерными ракетами "Трайдент". То есть именно в Шотландии находится ядерный щит. Поэтому как только в этой стране опять заговорили о независимости и о ядерном разоружении, минобороны Великобритании тут же заподозрило шотландцев в работе на Москву

Учитывая то, как активно Лондон вмешивается в конфликт на Украине, то о свободе Шотландия может разве что мечтать. Конечно, в теории Лондон мог бы и перенести военную базу. Но это обойдется ему в десятки миллиардов фунтов. Другой вариант – аренда базы у Шотландии. Но это как-то и вовсе несолидно. В общем, не те сейчас времена, чтобы демонстрировать слабость и суетиться.

"Главной угрозой на европейском театре военных действий является Россия. Примерно в 2010-х годах Великобритания взяла на себя обязательство перед НАТО – мы называем это расширенным ядерным сдерживанием", - заявил Эд Арнольд, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований.

То, что Шотландия не хочет быть потенциальной мишенью, не волнует ни Лондон, ни Брюссель. Как и желание Северной Ирландии вернуться в родную гавань, как мечтается Трампу: "Я всегда любил ирландцев, и мне просто кажется, что у вас есть Северная Ирландия и у вас есть Ирландия. Было бы хорошо объединить их вместе".

Если желание Трампа исполнится, то у Англии захлопнется окно в Европу, потому что Северная Ирландия – это единственная сухопутная граница с Евросоюзом, то есть у Лондона появятся дополнительные внешние экономические проблемы. И внутренних тоже не избежать. Например, на долю Северной Ирландии приходится почти 18% всего производства молочных продуктов в Великобритании. Взамен фермеры не получают ничего – при этом наблюдают, как Лондон щедро тратит деньги не на социалку, а на поддержку Украины. Ей уже подарено 25 миллиардов фунтов стерлингов.

А вот для спасения Национальной службы здравоохранения Северной Ирландии Вестминстер не может найти и одного миллиарда. Еще и энергетические проблемы в стране не решают – более шестидесяти процентов домов до сих пор отапливается мазутом. Так что не удивительно, что из такой великой Британии ее члены хотят поскорее выйти. И трещина эта идет не только вширь, но и вглубь.

За свою независимость от Лондона проголосовали жители деревушки Пиддингтон с населением в 400 человек. 285 из них поддержали идею "отделения от Соединенного Королевства и стремления к самоопределению". Решили они так после того, как узнали, что рядом с ними поселят сразу 1300 мигрантов – то есть их будет в три раза больше, чем местного населения.

В принципе, сейчас для Соединенного Королевства – это норма. Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс от мигрантов тоже сильно страдают, потому что гостей из Ближнего Востока и Африки стараются отправить именно в регионы подальше от Лондона. Да еще и финансировать это соседство обязывают местные власти. Но премьер-министр приказал всем не фыркать и терпеть с королевским достоинством.

Пока Бёрнем что-то невнятно бормочет о своих действиях по спасению королевства от развала, эксперты считают, что этот союз уже не спасти. И время это докажет. Причем ждать осталось недолго – великое королевство уже и так на себя не похоже. К примеру, на конкурсах красоты от Англии не первый год выступают темнокожие прелестницы. Вот и в этом году на одном из международных конкурсов Соединенное Королевство представит девушка с изюминкой: "Мои родители из Нигерии, я родилась в США, а теперь живу в Лондоне".

Британцы в шоке и считают, что их страна сошла с ума. Удивительно, что это озарение пришло только сейчас. Ведь это даже не начало, а уже развязка крушения державы, над которой никогда не заходило солнце.