Кремль опроверг сообщения о планах мобилизовать к концу года 300 тыс. человек

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на европейского чиновника в сфере безопасности, что Россия якобы готовится к концу 2026 года провести некую "скрытую мобилизацию" и призвать в армию 300 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эти сообщения в разговоре с RTVI.

"Нет. Таких планов нет", - сказал представитель Кремля.

Ранее слухи о возможной новой волне мобилизации в России опровергал сам глава государства. Во время общения с журналистами в Бишкеке в начале сентября Владимир Путин сказал: "Чушь собачья. Это информационная атака на Россию".