Российские войска поразили два сухогруза и танкер, использовавшиеся в интересах ВСУ

Минобороны сообщило, что в течение дня ВС России поразили в порту Южный Одесской области сухогруз, доставлявший грузы военного назначения.

Также сообщается, что в порту Одесса поражен танкер, доставивший для нужд ВСУ горюче-смазочные материалы.

На переходе морем нанесено поражение еще одному сухогрузу, перевозившему в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС России освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".