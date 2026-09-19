В России стартовал второй день выборов в Госдуму

Около трети россиян уже приняли участие в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Сегодня в России - второй день голосования. Все участки будут работать - с 8:00 до 20:00 по местному времени.

На Дальнем Востоке процесс волеизъявления граждан - в самом разгаре. По данным ЦИК, на Камчатке и Сахалине явка превысила 25%, в Приморье – 29%. В Магаданской области проголосовали более 30% , в Тыве - свыше 50%.

Высокую активность показали Донбасс, Херсонская и Запорожская области, которые впервые принимают участие в думских выборах. В ДНР явка составила более 77%, в Запорожье - более 63%.

В 33 в этом году проходит дистанционное электронное голосование. Тут - явка в первый день составила около 70% от зарегистрированных избирателей или почти три миллиона человек.

Также в ряде субъектов в эти три дня проводят и местные выборы. В семи определяют губернаторов, в 39 выбирают депутатов заксобраний. Для россиян за рубежом открыты более трёхсот участков в 152 странах. Приняты все необходимые меры обеспечения безопасности голосования, в том числе электронного. ЦИК подчёркивает - система устойчива к любым диверсиям.