Два миллиона избирателей проголосовали электронно в Москве

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве отметили высокую активность электронного голосования. Такой формат волеизъявления в первый день выбрали два миллиона человек.

Руководитель штаба Вадим Ковалев отметил, что в пятницу многие уезжают из Москвы на дачу или в другие регионы. Благодаря онлайн-голосования им не нужно менять планы, чтобы исполнить гражданский долг.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно традиционным способом - на избирательном участке, или электронно на портале elec.mos.ru.