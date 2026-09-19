Ночью 19 сентября над российскими регионами сбито 344 беспилотника

Минувшей ночью над территорией России сбито 344 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов и акватория Чёрного моря. Средства ПВО сработали в Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областях, в Московском регионе, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дагестане.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 19 сентября на подлёте к столице сбиты пять дронов ВСУ.